Орещук о хоккеистах: «Селянин был не от мира сего – его все боялись. Он спросил, сигареты есть? Куприянов ответил, что в тумбочке. Селянин достал 2 сигареты. Утром эти две и лежат вместо пачки»

Роман Орещук рассказал о дружбе с хоккеистами.

Во время игровой карьеры Орещук выступал в том числе за футбольный ЦСКА (с 1992 по 1995 год).

– С хоккеистами, значит, дружили?

– Так жили на одной базе в Архангельском. Мы на втором этаже, они – на третьем. Кроме Осадчего и Хабибулина , общался с Брылиным , Борей Мироновым . Даже с Селяниным!

– Это фигура легендарная. Чуть Гретцки не убил.

– А играя в «Химике», устроил на льду такую драку, что собрались заводить уголовное дело. Тренеры отмазывали, включая Тихонова...

В столовой мы ели все вместе. Селянин сидел в уголочке – а я к нему подсаживался и подначивал. Мне казалось, он добродушный, как медведь.

– Но?

– Вскоре Хабибулин шепнул: «Ром, у тебя девять жизней? Ты хоть понимаешь, кто такой Селянин? Если не слышал – справки наведи. Или открой «Советский спорт», почитай. Он же человека едва не убил...» Ого, думаю. Больше в тот угол не садился.

– И не шутили над Селяниным?

– Боже упаси! Через пару недель заявляется на завтрак Миша Куприянов с круглыми глазами.

Рассказывает: «Среди ночи кто-то трясет за плечо. Просыпаюсь – надо мной стоит Селянин. У тебя, говорит, сигареты есть? Отвечаю: «Возьми в тумбочке». Глаза закрываю – снова трясет. Показывает две сигареты: «Нормально?» – «Да». Утром встаю – эти две и лежат. Вместо пачки».

Я хохотнул: «Подойди к Селянину, спроси: ты зачем столько взял? Верни!» Миша побледнел: «Я что, сумасшедший?!»

– Геннадий Лебедев из «Крыльев» приблизительно так и поступил.

– Вот эта история самая знаменитая. Что-то зацепились на льду, разъехались по штрафным боксам. Игра заканчивается, команды высыпают на площадку. А Селянин выхватывает Лебедева и начинает охаживать своими огромными кулачищами. Чуть в лед не вбил. Еле оторвали.

Селянин был не от мира сего, конечно. Его все боялись – от мала до велика. Ходил такой Франкенштейн. Вроде мягкий и пушистый – но неизвестно, когда замкнет.

О, еще историю вспомнил! Спим на базе – вдруг крик: «Стой, сука, я тебя все равно поймаю, убью!» Мы вскакиваем. Что такое?!

– Кто-то Селянину в сигаретах отказал?

– Вылетаем в коридор – защитник ЦСКА с клюшкой наперевес бежит за Виктором Васильевичем Тихоновым! Представляете? Кто же это был-то – не Боря ли Миронов? Нет, не помню, врать не буду. Но точно не Селянин. Тот догнал бы, думаю, – сказал футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

Роман Орещук: «Едем за пивом на машине Хабибулина, темная аллея, Коля говорит: «Посветить можешь?» Я из ракетницы – пух, у ментов над фуражками наш фейерверк пролетает. Нас – в обезьянник»