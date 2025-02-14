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  • «ЦСКА дал мне двухкомнатную квартиру, я ее продал и купил Nissan 200 ZX за 50 тысяч долларов. Думаю: на хрен мне квартира? Поживу на базе!» Орещук о самой безумной покупке
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«ЦСКА дал мне двухкомнатную квартиру, я ее продал и купил Nissan 200 ZX за 50 тысяч долларов. Думаю: на хрен мне квартира? Поживу на базе!» Орещук о самой безумной покупке

Роман Орещук рассказал, как продал квартиру ради покупки машины.

Недавно мы приезжали в Новороссийск к Владимиру Буту. Поразились его «Мерседесу» – даже в Москве такого не видели. Самая сумасшедшая трата в вашей жизни?

– Тоже автомобиль! ЦСКА дал мне двухкомнатную квартиру. Я ее продал и купил Nissan 200 ZX. В городе таких машин было две.

У кого вторая?

– Не знаю. Точно не у Майкла Джексона, ха-ха. Как раз появился фильм, где кучерявый актер, американец, рассекает на такой же машине. Она еще говорила сама. Фары открывались, как глаза.

Какой год?

– 1993-й. Такая диковинка! Подогнал мне это чудо администратор ЦСКА Виктор Кардивар. Говорит: «У меня друг уезжает в Америку, хочет продать суперавтомобиль. Стоит больше 100 тысяч».

Долларов?

– Разумеется. Новый!

Квартиру можно было продать за 100 тысяч долларов?

– Мне машину уступили за полцены. Съездил просто посмотреть – и влюбился с первого взгляда. Думаю: на хрен мне квартира? Поживу на базе!

За сколько ушла квартира?

– 42 тысячи. Еще восемь тысяч занял. И купил.

Судьба автомобиля?

– В 1995-м меня отдали в аренду «Ростсельмашу». Машина была в Москве, на ней катались Радим (Владислав Радимов – Спортс’‘) с Вовкой Лебедем. Кто-то позвонил: «От твоего Nissan скоро останутся рожки да ножки...»

Ну и перегнал в Ростов. С Лоськовым после выездного матча со «Спартаком» отпросились у Андреева, главного тренера. Всю ночь зажигали, под утро сели в машину. Говорю Лосю: «Ты веди, я посплю. Потом ты будешь спать».

Удалось?

– Я вел часа два, наверное. Не мог, глаза слипались! А в Ростове дорог тогда не было, сплошные рельсы. Машина спортивная, клиренса нет. Быстро ее ухерачили. Плюс Лось на ней в аварию загремел.

Короче, продал за восемь тысяч. Еще двух породистых щенков мне дали, – сказал футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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