«ЦСКА дал мне двухкомнатную квартиру, я ее продал и купил Nissan 200 ZX за 50 тысяч долларов. Думаю: на хрен мне квартира? Поживу на базе!» Орещук о самой безумной покупке
– Недавно мы приезжали в Новороссийск к Владимиру Буту. Поразились его «Мерседесу» – даже в Москве такого не видели. Самая сумасшедшая трата в вашей жизни?
– Тоже автомобиль! ЦСКА дал мне двухкомнатную квартиру. Я ее продал и купил Nissan 200 ZX. В городе таких машин было две.
– У кого вторая?
– Не знаю. Точно не у Майкла Джексона, ха-ха. Как раз появился фильм, где кучерявый актер, американец, рассекает на такой же машине. Она еще говорила сама. Фары открывались, как глаза.
– Какой год?
– 1993-й. Такая диковинка! Подогнал мне это чудо администратор ЦСКА Виктор Кардивар. Говорит: «У меня друг уезжает в Америку, хочет продать суперавтомобиль. Стоит больше 100 тысяч».
– Долларов?
– Разумеется. Новый!
– Квартиру можно было продать за 100 тысяч долларов?
– Мне машину уступили за полцены. Съездил просто посмотреть – и влюбился с первого взгляда. Думаю: на хрен мне квартира? Поживу на базе!
– За сколько ушла квартира?
– 42 тысячи. Еще восемь тысяч занял. И купил.
– Судьба автомобиля?
– В 1995-м меня отдали в аренду «Ростсельмашу». Машина была в Москве, на ней катались Радим (Владислав Радимов – Спортс’‘) с Вовкой Лебедем. Кто-то позвонил: «От твоего Nissan скоро останутся рожки да ножки...»
Ну и перегнал в Ростов. С Лоськовым после выездного матча со «Спартаком» отпросились у Андреева, главного тренера. Всю ночь зажигали, под утро сели в машину. Говорю Лосю: «Ты веди, я посплю. Потом ты будешь спать».
– Удалось?
– Я вел часа два, наверное. Не мог, глаза слипались! А в Ростове дорог тогда не было, сплошные рельсы. Машина спортивная, клиренса нет. Быстро ее ухерачили. Плюс Лось на ней в аварию загремел.
Короче, продал за восемь тысяч. Еще двух породистых щенков мне дали, – сказал футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.
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