Роман Орещук: «Едем за пивом на машине Хабибулина, темная аллея, Коля говорит: «Посветить можешь?» Я из ракетницы – пух, у ментов над фуражками наш фейерверк пролетает. Нас – в обезьянник»

Роман Орещук рассказал о дружбе с хоккеистами.

– Как-то вы, игрок ЦСКА, попали в милицию. Радимов в той компании был?

– Нет. Зато был Коля Хабибулин . И Сашка Осадчий, тоже хоккеист ЦСКА .

– Умерший совсем молодым?

– Да. Мы, футболисты, только прилетели из Вюнсдорфа военным бортом в Чкаловский, где не было досмотра. Кто пневматическую винтовку привез, кто газовый пистолет. У меня была ракетница.

– У такой истории должно быть взрывное продолжение.

– С базы на машине Хабибулина едем в Красногорск за пивом. Темная-темная аллея, ни одного светофора. У Коли на «девятке» фары еле мерцают. Говорит: «Посветить можешь?» Я из ракетницы вперед – пух!

Видим, стоят менты – и наш фейерверк у них пролетает над фуражками. Чудом не цепляет. Нас крутят – и в обезьянник, – рассказал футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук .

Роман Орещук: «Бывший муж Кудрявцевой говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила сиськи делать». Выяснилось – мошенник. Но ее уже нет, этой груди! Слышал, что удалила импланты»