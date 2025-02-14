Роман Орещук: «Едем за пивом на машине Хабибулина, темная аллея, Коля говорит: «Посветить можешь?» Я из ракетницы – пух, у ментов над фуражками наш фейерверк пролетает. Нас – в обезьянник»
– Как-то вы, игрок ЦСКА, попали в милицию. Радимов в той компании был?
– Нет. Зато был Коля Хабибулин. И Сашка Осадчий, тоже хоккеист ЦСКА.
– Умерший совсем молодым?
– Да. Мы, футболисты, только прилетели из Вюнсдорфа военным бортом в Чкаловский, где не было досмотра. Кто пневматическую винтовку привез, кто газовый пистолет. У меня была ракетница.
– У такой истории должно быть взрывное продолжение.
– С базы на машине Хабибулина едем в Красногорск за пивом. Темная-темная аллея, ни одного светофора. У Коли на «девятке» фары еле мерцают. Говорит: «Посветить можешь?» Я из ракетницы вперед – пух!
Видим, стоят менты – и наш фейерверк у них пролетает над фуражками. Чудом не цепляет. Нас крутят – и в обезьянник, – рассказал футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.
Роман Орещук: «Бывший муж Кудрявцевой говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила сиськи делать». Выяснилось – мошенник. Но ее уже нет, этой груди! Слышал, что удалила импланты»
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