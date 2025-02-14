Независимая комиссия согласилась с позицией «Сити» по сделкам с ассоциированными сторонами: прежние правила признаны полностью незаконными. Клубы могут потребовать компенсацию у АПЛ

«Манчестер Сити» достиг прогресса в разбирательствах с АПЛ.

В начале лета 2024-го стало известно, что «горожане» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Клубу удалось добиться успеха , независимая комиссия признала часть правил «незаконными». В ноябре большинство команд лиги проголосовало за внесение ряда поправок в регламент.

Как сообщает The Times, независимая комиссия провела дополнительные слушания по данному делу, и, согласившись с доводами «Сити», пришла к выводу, что правила, действовавшие с 2021 по 2024 год, в целом «недействительны и не подлежат следованию им», поскольку «отделить» от них только те пункты, которые ранее были признаны незаконными, невозможно.

На прошлой неделе стало известно , что «Ман Сити » начал еще один процесс с целью признать и новую версию правил, действующую с ноября, недействительной. Рассмотрит дело та же независимая комиссия.

Вместе с тем в заявлении Премьер-лиги говорится, что она считает новые правила, принятые в ноябре, действительными и подлежащими исполнению и настаивает на скорейшем разрешении этого вопроса. Окончательное решение о статусе одобренного осенью регламента будет принято в скором времени.

Эти разбирательства могут иметь далеко идущие последствия, включая иски от клубов с требованием компенсации за любые сделки в период с декабря 2021 года по ноябрь 2024 года. Премьер-лига также может столкнуться с судебными издержками, превышающими 10 млн фунтов.