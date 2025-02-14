Александр Мостовой: «Ждал от «Спартака» хоть какой-то намек, всегда переживал за клуб. Не сказать, что болел – большая карьера у меня была в других командах. Сейчас спокойно отношусь»
Александр Мостовой рассказал, болеет ли он за «Спартак».
«Болею ли я сейчас за «Спартак»? Я в «Спартаке» стал можно сказать звездой, но я воспитанник ЦСКА, хотя многие этого не знают.
Потом почти всю карьеру провел за границей, 8 лет играл в «Сельте», в других командах по 3 года: во Франции, Португалии. Ясно, что эти команды не входят в мои приоритеты, но все равно они оставили что-то навсегда, и я всегда их буду помнить.
После того, как вернулся в Россию, тоже все время ждал от «Спартака» хотя бы какой-то намек, поэтому я всегда переживал за «Спартак». Не сказать, что болел, потому что большая карьера у меня была в других клубах.
Сейчас у меня отношение спокойное. Не сказать, что буду умирать, или болеть, или рубашки на себе рвать. Нет, я спокойно отношусь», – сказал бвший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
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