Юран о сборной Армении: «Конкретного разговора не было. Успел соскучиться по работе, приоритет — РПЛ»

Сергей Юран не получал предложений возглавить сборную Армении.

«Что касается слухов про сборную Армении, конкретного разговора или встреч не было. В газетах пошли разговоры — не знаю, откуда это взялось. Со мной диалога не было со стороны Федерации футбола Армении.

Сейчас немного мертвенькое время, то есть нет официальных игр, а команды готовятся к возобновлению сезона. Тренерская работа немного неблагодарная. Когда увольняют коллег, это всегда не очень хорошо видеть. Подписываешь контракт — готовься к увольнению.

Естественно, успел соскучиться по работе. Любой тренер-максималист скучает по работе. Однако я всегда говорил, что приоритет — РПЛ. Если команда Первой лиги ставит конкретную задачу выхода в РПЛ, могу рассмотреть. Были приглашения из Первой лиги, но без задач — я уже прошел эти этапы», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ .