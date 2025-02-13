Джузеппе Росси проведет прощальный матч во Флоренции, будут Фергюсон, Батистута, Тони, Кассано и другие. Форвард завершил карьеру в 2023-м

38-летний Джузеппе Росси проведет прощальный матч во Флоренции.

Игра пройдет 22 марта на домашнем стадионе «Фиорентины», за которую итальянец выступал с 2013 по 2017 год.

«Это будет день, полный сюрпризов. Мы сыграем прекрасный матч с моими бывшими товарищами по команде.

Для меня Флоренция – это второй дом, каждый раз, когда я возвращаюсь сюда, то чувствую себя отлично. У нас было немало замечательных моментов как на стадионе, так и за его пределами.

Я очень горжусь тем, что на игру приедет сэр Алекс Фергюсон , мой первый тренер в профессиональном футболе.

Будет бывший бомбардир «Фиорентины» Лука Тони , мой товарищ по сборной Антонио Кассано , Борха Валеро , Себастьян Фрей , а также великий Габриэль Батистута », – сказал бывший игрок сборной Италии Джузеппе Росси .

Отметим, что нападающий завершил карьеру в 2023 году. Росси начинал карьеру в «МЮ », также известен по игре за «Фиорентину» и «Вильярреал ».