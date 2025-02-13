Джузеппе Росси проведет прощальный матч во Флоренции, будут Фергюсон, Батистута, Тони, Кассано и другие. Форвард завершил карьеру в 2023-м
Игра пройдет 22 марта на домашнем стадионе «Фиорентины», за которую итальянец выступал с 2013 по 2017 год.
«Это будет день, полный сюрпризов. Мы сыграем прекрасный матч с моими бывшими товарищами по команде.
Для меня Флоренция – это второй дом, каждый раз, когда я возвращаюсь сюда, то чувствую себя отлично. У нас было немало замечательных моментов как на стадионе, так и за его пределами.
Я очень горжусь тем, что на игру приедет сэр Алекс Фергюсон, мой первый тренер в профессиональном футболе.
Будет бывший бомбардир «Фиорентины» Лука Тони, мой товарищ по сборной Антонио Кассано, Борха Валеро, Себастьян Фрей, а также великий Габриэль Батистута», – сказал бывший игрок сборной Италии Джузеппе Росси.
Отметим, что нападающий завершил карьеру в 2023 году. Росси начинал карьеру в «МЮ», также известен по игре за «Фиорентину» и «Вильярреал».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий