Джузеппе Росси завершил карьеру. Экс-форварду «МЮ», «Вильярреала» и сборной Италии 36 лет
Экс-форвард сборной Италии Джузеппе Росси объявил о завершении карьеры.
«Мои мечты исполнились. Моя жизнь сложилась. Я всегда хотел лишь одного: стать максимально хорошим футболистом. Я посвятил этому каждую часть себя, проливал кровь, пот и слезы ради игры. И я могу уйти с миром, понимая, что сделал все, что только мог, ради достижения своих целей.
Мой путь уникален. Множество взлетов, но были и падения. Однако падения, в основном связанные с травмами, никогда не оказывали на меня решающего влияния. Моя нацеленность была сильнее, чем любое препятствие. Я не переставал мечтать, когда на моем пути появлялись вещи, которые я не мог контролировать. Я так люблю футбол, что не мог сдаться.
На сердце тяжело, но на лице – улыбка, я горжусь тем, чего я достиг!
Я буду скучать по футболу, но я знаю, что время пришло. Впереди новая глава», – написал 36-летний итальянец.
Росси выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Фиорентину» и другие клубы. Также на его счету 30 игр за сборную.
Со статистикой выступлений форварда можно ознакомиться здесь.
Наверное когда Буффон завершит карьеру скажут, что это бывший игрок ПСЖ. А когда Ройс закончит, то скажут, что бывший игрок Мёнхенгладбаха :)
Причём он очень долго не затухал. Возвращался и разрывал, как же он был прекрасен в Вильярреале...
Пробовал на прочность этот мир каждый миг, мир оказался прочней .
много голов забивал
больше 10 лет прошло)