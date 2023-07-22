Джузеппе Росси завершил карьеру. Экс-форварду «МЮ», «Вильярреала» и сборной Италии 36 лет

Теги Фиорентина Манчестер Юнайтед Джузеппе Росси премьер-лига Англия Вильярреал сборная Италии по футболу серия А Италия Ла Лига Футбол

Экс-форвард сборной Италии Джузеппе Росси объявил о завершении карьеры.

«Мои мечты исполнились. Моя жизнь сложилась. Я всегда хотел лишь одного: стать максимально хорошим футболистом. Я посвятил этому каждую часть себя, проливал кровь, пот и слезы ради игры. И я могу уйти с миром, понимая, что сделал все, что только мог, ради достижения своих целей.

Мой путь уникален. Множество взлетов, но были и падения. Однако падения, в основном связанные с травмами, никогда не оказывали на меня решающего влияния. Моя нацеленность была сильнее, чем любое препятствие. Я не переставал мечтать, когда на моем пути появлялись вещи, которые я не мог контролировать. Я так люблю футбол, что не мог сдаться.

На сердце тяжело, но на лице – улыбка, я горжусь тем, чего я достиг!

Я буду скучать по футболу, но я знаю, что время пришло. Впереди новая глава», – написал 36-летний итальянец.

Росси выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Фиорентину» и другие клубы. Также на его счету 30 игр за сборную.

Со статистикой выступлений форварда можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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JENNINGS
Экс-форвард «МЮ»? Ну не знаю, лично для меня он на 100% ассоциируется с «Вильярреалом»
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+25
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Фарид Харисов
Ответ JENNINGS
Экс-форвард «МЮ»? Ну не знаю, лично для меня он на 100% ассоциируется с «Вильярреалом»
Ну это же авторы спортса, думают что Росси ноунейм и нужно кликбейтить, чтобы на новость зашли.

Наверное когда Буффон завершит карьеру скажут, что это бывший игрок ПСЖ. А когда Ройс закончит, то скажут, что бывший игрок Мёнхенгладбаха :)
+13
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Almaz KENZHEBEKOV
травмы загубили его карьеру
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Фарид Харисов
Росси прям жалко. Травмы, травмы, травмы.

Причём он очень долго не затухал. Возвращался и разрывал, как же он был прекрасен в Вильярреале...

Пробовал на прочность этот мир каждый миг, мир оказался прочней .
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Антон Фалафель
Перспективным был пацаном😕
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corazón blanco
В желтой субмарине показывал игру очень высокого уровня, жаль, что травмы можно сказать перечеркнули его карьеру. К сожалению от этого никто не застрахован. Ярким был игроком.
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Аморалинни
Экс форвард МЮ? Он из МЮ ушел, когда большинство фанатов Месси на спортсе еще не родились
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Антонио Мартынов
Беппе это тот, кто обладал большим талантом, но и большим старанием. Травмы не дали Росси стать выдающимся футболистом, которым он безусловно заслуживал стать.
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Стахович
Это же он несколько раз рвал кресты на пике?
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SWAGG
разрывал в вилльяреале
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26
прекрасные сезоны в составе Вильяреала
много голов забивал
больше 10 лет прошло)
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Velirpa
pure soul guy.
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Murad Balta
В желтой субмарине классно играл. Помню интерес со стороны Барселоны в 2011-2012 годах . Успехов ему в дальнейших начинаниях.
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alexus-1990
у него только кресты рвались раза три , а ещё сколько д травм было
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Velirpa
Ответ JENNINGS
Экс-форвард «МЮ»? Ну не знаю, лично для меня он на 100% ассоциируется с «Вильярреалом»
у него первый взрослый клуб был Маню, парню с самого начала не повезло.
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