Котин вернулся в «Ростов» из аренды в «Динамо» Махачкала
Никита Котин вернулся в «Ростов» из «Динамо» Махачкала.
«Динамо» и «Ростов» договорились о завершении аренды Никиты Котина.
Никита перешел в наш клуб перед началом нынешнего сезона. Он провел за «Динамо» пять матчей: один в Мир РПЛ и четыре в Фонбет Кубке России.
Мы благодарим Никиту за время, проведенное в «Динамо», и добросовестную работу в составе нашей команды», – говорится в сообщении махачкалинского «Динамо».
С полной статистикой 22-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
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