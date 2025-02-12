Котин вернулся в «Ростов» из аренды в «Динамо» Махачкала

Никита Котин вернулся в «Ростов» из «Динамо» Махачкала.

«Динамо» и «Ростов» договорились о завершении аренды Никиты Котина.

Никита перешел в наш клуб перед началом нынешнего сезона. Он провел за «Динамо» пять матчей: один в Мир РПЛ и четыре в Фонбет Кубке России.

Мы благодарим Никиту за время, проведенное в «Динамо», и добросовестную работу в составе нашей команды», – говорится в сообщении махачкалинского «Динамо».

С полной статистикой 22-летнего защитника можно ознакомиться здесь .