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  • Игорь Акинфеев: «Кто на заводе работает – ему мотивацию надо искать? Он в шесть утра встает, ему все надоело. Дело футболиста – играть. Не надо смотреть – еврокубки, не еврокубки…»
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Игорь Акинфеев: «Кто на заводе работает – ему мотивацию надо искать? Он в шесть утра встает, ему все надоело. Дело футболиста – играть. Не надо смотреть – еврокубки, не еврокубки…»

Игорь Акинфеев сравнил футболистов с солдатами, рассуждая о мотивации.

Игроки поделились мыслями в 1-м эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!». Эпизод снимался по ходу сезона-2023/24.

«Раньше ты борешься за 2-е место, занимаешь – попадаешь в Лигу чемпионов. Ты прекрасно понимаешь, зачем ты это все делал, – чтобы играть против этих лучших команд, выигрывать для болельщиков у «Реала».

Сейчас играю в России – единственное: только чемпионство, только Кубок и Суперкубок. И все. Все остальное бессмысленно. Да и в целом сейчас, я думаю, и это бессмысленно», – сказал нападающий Федор Чалов.

«Я вот с Федей тут не согласен по одному вопросу. Что значит мотивацию тебе искать надо? А человек, который на заводе работает, – ему мотивацию надо искать? Он в шесть утра встает, идет на завод. Ему, конечно, тоже надоело это все.

Дело футболиста – играть. И не надо смотреть ни на кого. Еврокубки, не еврокубки… Ты должен выходить: два часа тренировка с утра, два часа вечером, и игра. Все. Вот это мотивация, это наркотик должен быть для тебя – в хорошем смысле слова.

Пока у тебя есть контракт, ты солдат, ты должен служить своей команде», – поделился мыслями вратарь и капитан московского клуба Игорь Акинфеев.

Отметим, что летом 2024 года Чалов покинул ЦСКА и перешел в греческий ПАОК.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
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