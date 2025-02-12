Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Неудивительно, здесь его терпели дольше всего. Таких специалистов нужно держать как можно дальше от российского футбола»
Ольга Смородская призвала не допускать Гильермо Абаскаля к работе в Мир РПЛ.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал ситуацию с поиском новой работы: «У меня все хорошо. Я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию».
«Неудивительно, что Абаскаль хочет вернуться в РПЛ – здесь его терпели дольше всего. Надеюсь, никто из клубов чемпионата России не подумает о том, чтобы его пригласить.
Абаскаль – худший тренер РПЛ за последнее время, таких специалистов нужно держать как можно дальше от российского футбола», – сказала экс-президент «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем