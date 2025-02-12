Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Неудивительно, здесь его терпели дольше всего. Таких специалистов нужно держать как можно дальше от российского футбола»

Ольга Смородская призвала не допускать Гильермо Абаскаля к работе в Мир РПЛ.

Ранее бывший главный тренер «Спартака » прокомментировал ситуацию с поиском новой работы: «У меня все хорошо. Я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию».

«Неудивительно, что Абаскаль хочет вернуться в РПЛ – здесь его терпели дольше всего. Надеюсь, никто из клубов чемпионата России не подумает о том, чтобы его пригласить.

Абаскаль – худший тренер РПЛ за последнее время, таких специалистов нужно держать как можно дальше от российского футбола», – сказала экс-президент «Локомотива».