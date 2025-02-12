Румменигге о календаре: «Перестаньте жаловаться! Деньги должны откуда-то поступать, а игроки и агенты требуют большего. В эту ловушку футболисты попали сами»
Карл-Хайнц Румменигге оценил недовольство из-за плотного расписания матчей.
«Наши футболисты должны перестать жаловаться!
Все переговоры по контрактам, которые я наблюдал с нами, всегда идут в одном направлении: игроки просят побольше, повыше, да побыстрее. Но все эти деньги должны откуда-то поступать.
Это еще хорошо, что немецкая лига смогла сохранить доходы от телевидения и даже улучшить их на 2%. Но игроки и их агенты требуют большего, поэтому на уровне 2% они не останутся.
Тогда деньги придется брать из других соревнований, таких, как новый клубный чемпионат мира.
Это ловушка, в которую футболисты сами попали», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью Bild.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
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