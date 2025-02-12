«Эвертон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Эвертон» принимает «Ливерпуль» в перенесенном матче 15-го тура АПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ