  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джейми Каррагер: «Манчестер Сити» нужен новый вратарь. Игра Эдерсона стоила команде результата против «Реала»
9

Джейми Каррагер: «Манчестер Сити» нужен новый вратарь. Игра Эдерсона стоила команде результата против «Реала»

Джейми Каррагер заявил, что «Манчестер Сити» нужно приобрести нового вратаря.

Английская команда уступила «Реалу» (2:3) в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы продолжаем говорить о «Манчестер Сити» и Родри, а также о том, что «Сити» нужен футболист в полузащиту, потому что у них есть возрастные игроки.

Я также думаю, что мы находимся на той стадии, когда «Манчестер Сити» нуждается в новом вратаре.

Эдерсон действует великолепно при игре с мячом, но его игра как вратаря стоила команде результата. Он важная фигура для этого клуба. Он выигрывал лиги и Лигу чемпионов. Но такая его игра продолжается уже долго.

Этого недостаточно на этом уровне. Его игра стоила команде результата», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoДжейми Каррагер
logoЭдерсон
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Милан» в гостях у «Фейеноорда», «Селтик» примет «Баварию», «Монако» сыграет с «Бенфикой», «Брюгге» – с «Аталантой»
13 минуты назад
«Реал» сделал «Ман Сити», «Спартак» влетел «Зениту» и купил Солари, поражение СКА, Сихарулидзе избран президентом ФФККР и другие новости
13 минут назад
Анчелотти о победе над «Сити»: «Cезон начался по-настоящему. Четверка «Реала» в защите даже не тренировалась вместе. Несмотря на чрезвычайность ситуации, удалось из нее кое-что выжать»
1437 минут назад
Винисиус о Саудовской Аравии: «Надеюсь, что останусь в «Реале» надолго. Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь»
8сегодня, 03:22
Стоунз о поражении от «Реала»: «Гнев и разочарование. «Ман Сити» нужно сохранять позитивный настрой, но это трудно»
8сегодня, 03:10
Радимов о 0:3 «Спартака» от «Зенита»: «Серьезная пощечина. Видели, как Угальде сидел с поп-корном на трибунах? Отношение соответствующее. Это непрофессионально»
27сегодня, 02:55
Джо Коул: «Ман Сити» пытается вспомнить, кем они были. Но в игроков проник страх. «Реал» почуял кровь, они чувствуют этот ритм»
5сегодня, 02:30
«Реал» нанес 20 ударов на «Этихаде» – антирекорд для «Ман Сити» в домашнем матче при Гвардиоле
5сегодня, 02:20
Гвардиола о камбэке «Реала»: «Не могу дать «Ман Сити» то, что помогло бы справиться с этими ситуациями. В первую очередь виноват я»
29сегодня, 02:10
Винисиус о предупреждениях за споры с судьями: «Они не защищают игрока, которого бьют. Бьют меня – и желтая мне. Я не святой, хочу побеждать любым способом»
23вчера, 23:09
Ко всем новостям
Последние новости
Только «Реал» обыграл всех команды Гвардиолы на выезде – «Барселону», «Баварию», «Ман Сити»
749 минут назад
Мотта про 2:1 с ПСВ: «Шаг в правильном направлении, очень сбалансированный матч. Больше игроков «Ювентуса» стали появляться в штрафной – постоянно работаем над этим»
1сегодня, 02:45
Беллингем о 3:2: «Неважно, в какой форме «Ман Сити», они все еще невероятны. «Реал» провел один из лучших матчей в сезоне и все равно уступал, но мы воспользовались шансом»
18вчера, 23:03
Кубок Англии. «Ноттингем Форест» прошел «Эксетер» по пенальти
498вчера, 23:00
«Боруссия» Дортмунд снесла «Спортинг» – 3:0! У Гирасси 1+1, Гросс и Адейеми тоже забили
12вчера, 21:52
Энрике о 3:0 с «Брестом»: «Матч с «Сити» раскрепостил «ПСЖ», уверенность на максимуме. Надо спросить у Дембеле, что он ел на Рождество»
3вчера, 21:50
Холанд впервые забил «Реалу» – в пятой игре. У форварда «Сити» дубль в первом стыковом матче ЛЧ
10вчера, 21:40
Экс-судья Марелли о спорных эпизодах в матче «Интер» – «Фиорентина»: «Бастони упустил мяч за линию перед угловым. Расстояние между головой Гозенса и рукой Дармиана минимально – это не пенальти»
вчера, 21:33
Холанд столкнулся с судьей Тюрпеном в центре поля в матче «Сити» – «Реал» и упал на газон
2вчера, 21:24Фото
Тренер «Бреста» Руа о шансах после 0:3 с «ПСЖ»: «Миссия почти невыполнима. Я не думаю, что парижане слабее «Барселоны»
4вчера, 21:17
Рекомендуем