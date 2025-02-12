Джейми Каррагер: «Манчестер Сити» нужен новый вратарь. Игра Эдерсона стоила команде результата против «Реала»
Английская команда уступила «Реалу» (2:3) в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы продолжаем говорить о «Манчестер Сити» и Родри, а также о том, что «Сити» нужен футболист в полузащиту, потому что у них есть возрастные игроки.
Я также думаю, что мы находимся на той стадии, когда «Манчестер Сити» нуждается в новом вратаре.
Эдерсон действует великолепно при игре с мячом, но его игра как вратаря стоила команде результата. Он важная фигура для этого клуба. Он выигрывал лиги и Лигу чемпионов. Но такая его игра продолжается уже долго.
Этого недостаточно на этом уровне. Его игра стоила команде результата», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона
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