Буффон о реакции Конте на продажу Хвичи: «Когда Антонио призвал просто наслаждаться путешествием, я рассмеялся, закрыв лицо руками, и спросил себя: «Это точно он?»

Джанлуиджи Буффона развеселила реакция Антонио Конте на действия «Наполи».

«Я не могу представить, чтобы он просто «наслаждался путешествием». У него всегда есть цель, и он будет идти к ней даже через адские муки.

Когда пресса давила на него в связи с тем, что Кварацхелию не заменили игроком того же уровня, Конте призвал всех ценить то, чего команда уже достигла, и наслаждаться путешествием.

В этот момент я рассмеялся, закрыв лицо руками. Я не мог поверить, что он произнес эти слова. Я спросил себя: «Это точно он?» – рассказал экс-вратарь «Ювентуса» в эфире Domenica Sportiva.