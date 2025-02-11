Буффон о реакции Конте на продажу Хвичи: «Когда Антонио призвал просто наслаждаться путешествием, я рассмеялся, закрыв лицо руками, и спросил себя: «Это точно он?»
Джанлуиджи Буффона развеселила реакция Антонио Конте на действия «Наполи».
«Я не могу представить, чтобы он просто «наслаждался путешествием». У него всегда есть цель, и он будет идти к ней даже через адские муки.
Когда пресса давила на него в связи с тем, что Кварацхелию не заменили игроком того же уровня, Конте призвал всех ценить то, чего команда уже достигла, и наслаждаться путешествием.
В этот момент я рассмеялся, закрыв лицо руками. Я не мог поверить, что он произнес эти слова. Я спросил себя: «Это точно он?» – рассказал экс-вратарь «Ювентуса» в эфире Domenica Sportiva.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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