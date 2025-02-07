Конте признан лучшим тренером Серии А в январе. «Наполи» выиграл все 4 матча
Антонио Конте признан лучшим тренером января в Серии А.
В январе «Наполи» под руководством итальянца выиграл все четыре матча: против «Фиорентины» (3:0), «Вероны» (2:0), «Аталанты» (3:2) и «Ювентуса» (2:1).
«Наполи» лидирует в Серии А, набрав 54 очка после 23 туров и опережая «Интер» на три балла.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Серии А в X
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