Флик об удалении Фермина в матче с «Севильей»: «Хороший урок игры по схеме 4-4-1»
Ханс-Дитер Флик высказался об удалении Фермина Лопеса в матче с «Севильей».
На 60-й минуте хавбек «Барселоны» попытался в подкате выбить мяч у полузащитника Джибриля Соу и сбил соперника, взяв его ногу в своеобразные ножницы. Главный судья Алехандро Эрнандес удалил Лопеса, посмотрев повтор.
«Игра вдесятером сильно отличается [от игры в полном составе]. Фермин был разочарован удалением, но он забил важный гол.
Такое случается, и это хороший урок того, как играть по схеме 4-4-1 и защищаться», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
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