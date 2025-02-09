Агент Бонгонда о конкуренции с Солари: «Тео не беспокоится об этом. Его единственная цель сейчас – вернуть «Спартаку» титул чемпиона»
Агент Тео Бонгонда ответил, не боится ли его клиент конкуренции с Пабло Солари.
Ранее сообщалось, что «Спартак» покупает вингера «Ривер Плейта» за 12 млн евро с учетом бонусов.
– Не боится ли Бонгонда конкуренции с Солари?
– Конкуренция – это нормально, тем более в таком большом клубе, как «Спартак». Тео не беспокоится об этом, он знает, на что способен. Его единственная цель сейчас – вернуть «Спартаку» титул чемпиона, – сказал агент Зухаир Эссикал.
Контракт Бонгонда со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Мир РПЛ 29-летний вингер забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу в 18 играх.
У «Спартака» есть сложности с переводом денег за Солари. О сделке с «Ривер Плейт» объявят после решения проблемы (Metaratings)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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