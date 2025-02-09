Бакари Санья: «Страшно видеть, как карьера Рэшфорда идет под откос. Он был одним из самых перспективных игроков Европы. Не уверен, что снова увидим Маркуса в его лучшем виде»

Бакари Санья огорчен тем, что происходит с Маркусом Рэшфордом.

«Мне на самом деле страшно видеть, насколько быстро идет под откос карьера Рэшфорда. Он был одним из самых перспективных футболистов не только «Манчестер Юнайтед », а всей Европы.

Где он был последние 3-4 месяца? Где он был в прошлом сезоне? Странно видеть, что он не играет в «МЮ», учитывая, что он блистал в этой футболке. Я шокирован тем, что он не играет на самом высоком уровне, учитывая его талант.

Мы не знаем, что происходит в его личной жизни, а она может влиять на футболиста.

Не всегда стремление сменить команду является лучшим решением, особенно учитывая то, как его любили в «МЮ». Я не уверен, что переход в «Астон Виллу » станет большим плюсом для его карьеры.

Нет сомнений в индивидуальных качествах Маркуса, но он больше года не показывает хороший футбол. Когда ты не имеешь регулярной практики, частично утрачиваешь навыки.

Я не уверен, что мы когда-либо еще увидим Маркуса в его лучшем виде», – сказал бывший защитник «Арсенала» в интервью Great Offshore Sportsbooks.