Консейсау о тройной замене в перерыве матча с «Эмполи»: «Я рискнул, потому что хотел выиграть. В таком клубе, как «Милан», ничья означает потерю двух очков»
«Россонери» одержали победу со счетом 2:0 в 24-м туре Серии А.
«Наша линия обороны очень важна для компактности нашей команды. Мы усердно работаем над деталями. Тройная замена (после перерыва на поле вышли Рафаэл Леау, Сантьяго Хименес и Кристиан Пулишич – Спортс’’)? Было искушение выпустить защитника вместо одного из нападающих, но я этого не сделал, я пошел на риск, потому что хотел выиграть матч. В таком клубе, как «Милан», ничья означает потерю двух очков.
Хименес – отличный игрок, он может предложить команде множество решений. Все игроки в линии атаки хороши, когда владеют мячом, но и без него нужно работать. Если мы будем компактны и надежны как команда, то сможем получать удовольствие и выигрывать больше матчей», – сказал Консейсау.
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