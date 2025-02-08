Консейсау о тройной замене в перерыве матча с «Эмполи»: «Я рискнул, потому что хотел выиграть. В таком клубе, как «Милан», ничья означает потерю двух очков»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итоги игры с «Эмполи».

«Россонери» одержали победу со счетом 2:0 в 24-м туре Серии А.

«Наша линия обороны очень важна для компактности нашей команды. Мы усердно работаем над деталями. Тройная замена (после перерыва на поле вышли Рафаэл Леау, Сантьяго Хименес и Кристиан Пулишич – Спортс’’)? Было искушение выпустить защитника вместо одного из нападающих, но я этого не сделал, я пошел на риск, потому что хотел выиграть матч. В таком клубе, как «Милан », ничья означает потерю двух очков.

Хименес – отличный игрок, он может предложить команде множество решений. Все игроки в линии атаки хороши, когда владеют мячом, но и без него нужно работать. Если мы будем компактны и надежны как команда, то сможем получать удовольствие и выигрывать больше матчей», – сказал Консейсау .