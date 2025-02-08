  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Консейсау о тройной замене в перерыве матча с «Эмполи»: «Я рискнул, потому что хотел выиграть. В таком клубе, как «Милан», ничья означает потерю двух очков»
4

Консейсау о тройной замене в перерыве матча с «Эмполи»: «Я рискнул, потому что хотел выиграть. В таком клубе, как «Милан», ничья означает потерю двух очков»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итоги игры с «Эмполи».

«Россонери» одержали победу со счетом 2:0 в 24-м туре Серии А. 

«Наша линия обороны очень важна для компактности нашей команды. Мы усердно работаем над деталями. Тройная замена (после перерыва на поле вышли Рафаэл Леау, Сантьяго Хименес и Кристиан Пулишич – Спортс’’)? Было искушение выпустить защитника вместо одного из нападающих, но я этого не сделал, я пошел на риск, потому что хотел выиграть матч. В таком клубе, как «Милан», ничья означает потерю двух очков. 

Хименес – отличный игрок, он может предложить команде множество решений. Все игроки в линии атаки хороши, когда владеют мячом, но и без него нужно работать. Если мы будем компактны и надежны как команда, то сможем получать удовольствие и выигрывать больше матчей», – сказал Консейсау

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoМилан
logoсерия А Италия
logoЭмполи
logoСержиу Консейсау
logoСантьяго Хименес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Альварес паненкой забил «Реалу» с пенальти. Куртуа прыгнул в угол
85 минут назад
В ворота «Реала» впервые назначен пенальти в этой Ла Лиге. Команда Анчелотти била с точки 10 раз, «Барселона» и «Атлетик» – по 4, «Атлетико» – 3
1310 минут назад
Судья за наступ Тчуамени на ногу Лино назначил пенальти в пользу «Атлетико». Альварес забил «Реалу»
10115 минут назадФото
«Реал» – «Атлетико». 0:1 – Альварес забил с пенальти. Онлайн-трансляция
32020 минут назадLive
«Брайтон» – «Челси». 1:1 – Рюттер сравнял после автогола Вербрюггена. Онлайн-трансляция
755 минут назадLive
«Столица уже 100 лет белая». Фанаты «Реала» вывесили баннер перед мадридским дерби с «Атлетико»
2256 минут назадФото
Кубок Англии. «Челси» играет с «Брайтоном», «Ман Сити» одолел «Лейтон Ориент»
189сегодня, 20:05Live
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
сегодня, 20:00Спецпроект
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
354сегодня, 20:00Live
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Эмполи», «Аталанта» разгромила «Верону», «Торино» против «Дженоа»
41сегодня, 19:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Аталанта» при Гасперини 25 раз забила 5+ голов в матче Серии А – больше всех с момента назначения тренера. У «Интера» 21 игра
25 минут назад
ПАОК одержал крупнейшую победу в чемпионате с 2023-го – 5:0 с ОФИ. Пелкас, Шваб и Михайлидис забили по голу, у Саматты дубль
29 минут назадВидео
Наумов про 20 млн евро за Гарсию: «Напрасно потраченные деньги. «Спартак» очень часто совершает такие сделки, которые могут быть не оправданы ничем»
1035 минут назад
Директор «Аль-Насра» о сотрудничестве с клубами РПЛ: «Россия – большой рынок, там любят футбол, поэтому мы открыты к тому, чтобы организовать мероприятия с ними»
242 минуты назад
Владимир Пономарев: «Агенты – это свoлочи, не должны эти паразиты что-то решать. Койта и Гуарирапе бы где-нибудь в Африке с папуасами играть, но их кто-то рекомендовал в ЦСКА»
854 минуты назад
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева выиграл в гостях у «Лилля», «Ницца» победила «Ланс», «Сент-Этьен» принимает «Ренн»
2657 минут назадLive
Симеоне о «Реале»: «Соперник с великолепными индивидуальностями. Винисиус, Мбаппе, Беллингем, Родриго... У них невероятный потенциал»
1сегодня, 20:02
Мерсон о шансах «Арсенала» в ЛЧ: «Их только что уничтожил «Ньюкасл», а там соперники гораздо сильнее, так что будет сложно. А АПЛ может быть упущена уже в среду»
сегодня, 19:59
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Олимпией» из Гондураса
1сегодня, 19:46
Агент Головина о проблемах с лодыжкой: «Давайте не нагонять жути. Александр сказал, что сейчас все намного лучше. Вчера он выглядел достойно в матче с «ПСЖ»
сегодня, 19:36
Рекомендуем