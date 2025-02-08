«Боруссия» проиграла первый матч при Коваче – 1:2 «Штутгарту» дома. У команды 1 победа в 6 последних матчах Бундеслиги и 11-е место в таблице

Нико Ковач проиграл первый матч во главе «Боруссии».

Дортмундцы на своем поле уступили «Штутгарту » (1:2) в 21-м туре Бундеслиги.

Хорватский специалист дебютировал в качестве главного тренера «Боруссии ».

В шести последних матчах команда одержала лишь одну победу (4 поражения и ничья). «Боруссия» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 29 очками. Отставание от топ-4 – 6 баллов, от первого места («Баварии») – 25 баллов.

Следующий матч дортмундцы проведут со «Спортингом» в рамках 1/16 Лиги чемпионов. Встреча пройдет 11 февраля.