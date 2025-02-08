«Боруссия» проиграла первый матч при Коваче – 1:2 «Штутгарту» дома. У команды 1 победа в 6 последних матчах Бундеслиги и 11-е место в таблице
Нико Ковач проиграл первый матч во главе «Боруссии».
Дортмундцы на своем поле уступили «Штутгарту» (1:2) в 21-м туре Бундеслиги.
Хорватский специалист дебютировал в качестве главного тренера «Боруссии».
В шести последних матчах команда одержала лишь одну победу (4 поражения и ничья). «Боруссия» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 29 очками. Отставание от топ-4 – 6 баллов, от первого места («Баварии») – 25 баллов.
Следующий матч дортмундцы проведут со «Спортингом» в рамках 1/16 Лиги чемпионов. Встреча пройдет 11 февраля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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