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Флик о судьях: «У них очень тяжелая работа, они принимают решения, которые нельзя изменить. Мы открыты к изменениям»

Ханс-Дитер Флик высказался о работе судей в Испании.

– Что думаете о том, чтобы судьи разъясняли свои решения?

– Иногда было бы хорошо поговорить с арбитрами, но они принимают решения, которые нельзя изменить.

Это была бы хорошая опция, но работа арбитров очень тяжела. Если они хотят что-то изменить, мы открыты к этому, – сказал главный тренер «Барселоны» Флик.

 «Реал» vs судьи – новый скандал в Испании. Требуют масштабных изменений

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoсудьи
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
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