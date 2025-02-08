Флик о судьях: «У них очень тяжелая работа, они принимают решения, которые нельзя изменить. Мы открыты к изменениям»

Ханс-Дитер Флик высказался о работе судей в Испании.

– Что думаете о том, чтобы судьи разъясняли свои решения?

– Иногда было бы хорошо поговорить с арбитрами, но они принимают решения, которые нельзя изменить.

Это была бы хорошая опция, но работа арбитров очень тяжела. Если они хотят что-то изменить, мы открыты к этому, – сказал главный тренер «Барселоны» Флик .

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