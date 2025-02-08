Ерохин о «Зените»: «Настроен остаться, конечно. Все вопросы по контракту будут немного позже»
Александр Ерохин рассчитывает на продление контракта с «Зенитом».
Полузащитник выступает за петербуржцев с 2017 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
«Думаю, в будущем предстоит обсуждение контракта. Сейчас насущные вопросы есть – трансферы, изменения в команде. Все вопросы по контракту будут немного позже.
Конечно, хотелось бы обсудить. Конечно, настроен остаться», – сказал Ерохин.
В этом сезоне 35-летний игрок провел 15 матчей в Мир РПЛ, забив 2 гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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