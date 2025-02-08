Ерохин о «Зените»: «Настроен остаться, конечно. Все вопросы по контракту будут немного позже»

Александр Ерохин рассчитывает на продление контракта с «Зенитом».

Полузащитник выступает за петербуржцев с 2017 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Думаю, в будущем предстоит обсуждение контракта. Сейчас насущные вопросы есть – трансферы, изменения в команде. Все вопросы по контракту будут немного позже.

Конечно, хотелось бы обсудить. Конечно, настроен остаться», – сказал Ерохин.

В этом сезоне 35-летний игрок провел 15 матчей в Мир РПЛ, забив 2 гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .