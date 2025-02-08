«Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Дортмундская «Боруссия» примет «Штутгарт» в 21-м туре Бундеслиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

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