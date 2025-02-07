«Челси» дозаявил Палмера, Чалобу и Амугу для Лиги конференций. Коул пропустил групповой этап
Коул Палмер дозаявлен для участия в матчах Лиги конференций.
«Челси» внес изменения в заявочном листе команды для европейского турнира.
Лондонцы дозаявили защитника Трево Чалобу, а также полузащитников Матиса Амугу и Коула Палмера.
Напомним, что Коул не был заявлен для участия в групповом этапе Лиги конференций.
«Челси» выиграл шесть из шести матчей в группе и пробился в 1/8 финала.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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