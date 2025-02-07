«Челси» дозаявил Палмера, Чалобу и Амугу для Лиги конференций. Коул пропустил групповой этап

Коул Палмер дозаявлен для участия в матчах Лиги конференций.

«Челси » внес изменения в заявочном листе команды для европейского турнира.

Лондонцы дозаявили защитника Трево Чалобу , а также полузащитников Матиса Амугу и Коула Палмера .

Напомним, что Коул не был заявлен для участия в групповом этапе Лиги конференций.

«Челси» выиграл шесть из шести матчей в группе и пробился в 1/8 финала.