62,5 млн фунтов – отступные за Кунью. «Арсенал» и «Челси» входят в число клубов, которые интересуются форвардом «Вулвс»

В договоре Матеуса Куньи прописана опция отступных.

В новый контракт нападающего и «Вулверхэмптона » включен пункт об отступных, который составляет 62,5 миллиона фунтов.

Опция начнет действовать летом. Тогда любой клуб сможет приобрести бразильского футболиста без переговоров с «Вулвс», выплатив данную сумму.

Отмечается, что интерес к игроку проявляют «Арсенал », «Челси », «Тоттенхэм », «Астон Виллой » и «Ноттингем Форест».

В этом сезоне Матеус Кунья забил 11 голов и сделал 4 передачи в 23 матчах в АПЛ.