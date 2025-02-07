62,5 млн фунтов – отступные за Кунью. «Арсенал» и «Челси» входят в число клубов, которые интересуются форвардом «Вулвс»
В договоре Матеуса Куньи прописана опция отступных.
В новый контракт нападающего и «Вулверхэмптона» включен пункт об отступных, который составляет 62,5 миллиона фунтов.
Опция начнет действовать летом. Тогда любой клуб сможет приобрести бразильского футболиста без переговоров с «Вулвс», выплатив данную сумму.
Отмечается, что интерес к игроку проявляют «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест».
В этом сезоне Матеус Кунья забил 11 голов и сделал 4 передачи в 23 матчах в АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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