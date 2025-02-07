Джастин Клюйверт – лучший игрок января в АПЛ. У вингера «Борнмута» 5+2 в 4 матчах

Джастин Клюйверт признан лучшим футболистом АПЛ в январе.

25-летний левый вингер «Борнмута » выиграл награду в первый раз.

Джастин Клюйверт забил 5 голов и сделал 2 передачи в 4 матчах прошлого месяца.

На приз также претендовали Фил Фоден, Коди Гакпо, Дин Хейсен, Александер Исак, Жан-Филипп Матета, Бриан Мбемо.

В этом сезоне Клюйверт забил 11 мячей и сделал 4 результативных передачи в 23 матчах в АПЛ .