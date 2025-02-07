Джастин Клюйверт – лучший игрок января в АПЛ. У вингера «Борнмута» 5+2 в 4 матчах
Джастин Клюйверт признан лучшим футболистом АПЛ в январе.
25-летний левый вингер «Борнмута» выиграл награду в первый раз.
Джастин Клюйверт забил 5 голов и сделал 2 передачи в 4 матчах прошлого месяца.
На приз также претендовали Фил Фоден, Коди Гакпо, Дин Хейсен, Александер Исак, Жан-Филипп Матета, Бриан Мбемо.
В этом сезоне Клюйверт забил 11 мячей и сделал 4 результативных передачи в 23 матчах в АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
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