Маккойст о деле «Ман Сити»: «В спорте нет преступления серьезнее, чем мошенничество. Они не столь велики, чтобы избежать наказания, если их вину докажут»

Алли Маккойст высказался о возможном наказании «Ман Сити».

Бывшего нападающего сборной Шотландии спросили, не слишком ли важен «Манчестер Сити» для бренда АПЛ , чтобы получить самое суровое наказание по делу о финансовых нарушениях.

«Нет, я так не думаю. Я не считаю, что кто-то может быть исключением. Однако, говоря это, важно соблюдать принцип равенства. Если бы «Манчестер Юнайтед» совершил то же нарушение, все должны быть наказаны одинаково.

Я помню, как несколько лет назад в Серии А «Ювентус »признали виновным в махинациях. На мой взгляд, это самое большое преступление, которое можно совершить в спорте. И тогда, возможно, наказание было не таким жестким, каким должно было быть. Их понизили в классе – на год отправили в Серию B. Если посмотреть, какие санкции получают другие клубы...

Да, это другая лига и другие правила, но все же нужно искать баланс. Нет преступления серьезнее, чем мошенничество. Кто-то может сказать, что если «Манчестер Сити » признают виновным в этих нарушениях, это тоже своего рода мошенничество – но это уже отдельный вопрос. Однако совершенно точно, что они не столь велики, чтобы избежать наказания, если их вина будет доказана», – сказал Маккойст .