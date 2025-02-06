Маккойст о деле «Ман Сити»: «В спорте нет преступления серьезнее, чем мошенничество. Они не столь велики, чтобы избежать наказания, если их вину докажут»
Бывшего нападающего сборной Шотландии спросили, не слишком ли важен «Манчестер Сити» для бренда АПЛ, чтобы получить самое суровое наказание по делу о финансовых нарушениях.
«Нет, я так не думаю. Я не считаю, что кто-то может быть исключением. Однако, говоря это, важно соблюдать принцип равенства. Если бы «Манчестер Юнайтед» совершил то же нарушение, все должны быть наказаны одинаково.
Я помню, как несколько лет назад в Серии А «Ювентус»признали виновным в махинациях. На мой взгляд, это самое большое преступление, которое можно совершить в спорте. И тогда, возможно, наказание было не таким жестким, каким должно было быть. Их понизили в классе – на год отправили в Серию B. Если посмотреть, какие санкции получают другие клубы...
Да, это другая лига и другие правила, но все же нужно искать баланс. Нет преступления серьезнее, чем мошенничество. Кто-то может сказать, что если «Манчестер Сити» признают виновным в этих нарушениях, это тоже своего рода мошенничество – но это уже отдельный вопрос. Однако совершенно точно, что они не столь велики, чтобы избежать наказания, если их вина будет доказана», – сказал Маккойст.
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