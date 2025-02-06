Пьянич о ЦСКА: «Цели – победа в Кубке и быть как можно выше в РПЛ. Мы будем стараться завоевать чемпионство в этом сезоне»
Миралем Пьянич назвал цели ЦСКА в нынешнем сезоне.
«Конечно, мы будем стараться завоевать чемпионство в этом сезоне.
Мы потеряли много очков, нам теперь нужно набирать их еще больше. Но команда настроена провести хорошо вторую часть сезона, постараться достичь наших целей – это победа в Кубке России и быть как можно выше в таблице чемпионата.
Мы проходим очень хорошие сборы, очень усердно работаем, а это очень важно, потому что вторая часть сезона будет решающей. Мы проводим хорошие тренировки, входим в форму. Я замечаю, что во время сборов команда улучшается», – сказал полузащитник ЦСКА.
После 18 туров Мир РПЛ армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В матчах 1/2 финала плей-офф пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА сыграет с московским «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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