Пьянич о ЦСКА: «Цели – победа в Кубке и быть как можно выше в РПЛ. Мы будем стараться завоевать чемпионство в этом сезоне»

Миралем Пьянич назвал цели ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Конечно, мы будем стараться завоевать чемпионство в этом сезоне.

Мы потеряли много очков, нам теперь нужно набирать их еще больше. Но команда настроена провести хорошо вторую часть сезона, постараться достичь наших целей – это победа в Кубке России и быть как можно выше в таблице чемпионата.

Мы проходим очень хорошие сборы, очень усердно работаем, а это очень важно, потому что вторая часть сезона будет решающей. Мы проводим хорошие тренировки, входим в форму. Я замечаю, что во время сборов команда улучшается», – сказал полузащитник ЦСКА.

После 18 туров Мир РПЛ армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В матчах 1/2 финала плей-офф пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА сыграет с московским «Динамо».