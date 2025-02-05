Мукунку – главный футболист-мем российского футбола по версии Спортса’’. Фалькао – 2-й, Терри – 3-й

Жерар Мукунку стал главным игроком-мемом российского футбола по версии Спортса’’.

Семь авторов футбольной редакции составили рейтинг из 30 футболистов, ставших мемами в российском футболе.

Первое место занял форвард «Спартака» Жерар Мукунку, про которого Олег Романцев на пресс-конференции сказал : «Ну он хороший! Ну как я могу его выгнать… Он хороший! Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный! Не могу его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России!»

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Жерар Мукунку ;

2. Радамель Фалькао ;

3. Джон Терри ;

4. Борис Ротенберг ;

5. Илья Садыгов;

6. Гурам Аджоев;

7. Алексей Сапогов ;

8. Люк Зоа;

9. Иван Левенец;

10. Виктор Файзулин.

С полным рейтингом можно ознакомиться в посте Спортса’’ .

30 главных игроков-мемов нашего футбола

«Ну он хороооооший! Ну как я могу его выгнать?» 24 года одной из самых известных фраз российского футбола!