Мукунку – главный футболист-мем российского футбола по версии Спортса’’. Фалькао – 2-й, Терри – 3-й
Семь авторов футбольной редакции составили рейтинг из 30 футболистов, ставших мемами в российском футболе.
Первое место занял форвард «Спартака» Жерар Мукунку, про которого Олег Романцев на пресс-конференции сказал: «Ну он хороший! Ну как я могу его выгнать… Он хороший! Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный! Не могу его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России!»
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Жерар Мукунку;
2. Радамель Фалькао;
3. Джон Терри;
4. Борис Ротенберг;
5. Илья Садыгов;
6. Гурам Аджоев;
7. Алексей Сапогов;
8. Люк Зоа;
9. Иван Левенец;
10. Виктор Файзулин.
С полным рейтингом можно ознакомиться в посте Спортса’’.
30 главных игроков-мемов нашего футбола
«Ну он хороооооший! Ну как я могу его выгнать?» 24 года одной из самых известных фраз российского футбола!
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