«Бавария» отдала 18-летнего защитника Азну в аренду «Вальядолиду»

Адам Азну ушел в аренду в «Вальядолид» из «Баварии».

Мюнхенцы отдали 18-летнего защитника в аренду до конца сезона.

В этом сезоне Бундеслиги марокканец провел два матча, выходя на замену в конце игр. Статистику Азну можно изучить здесь .