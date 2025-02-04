«Бавария» отдала 18-летнего защитника Азну в аренду «Вальядолиду»
Адам Азну ушел в аренду в «Вальядолид» из «Баварии».
Мюнхенцы отдали 18-летнего защитника в аренду до конца сезона.
В этом сезоне Бундеслиги марокканец провел два матча, выходя на замену в конце игр. Статистику Азну можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Баварии»
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