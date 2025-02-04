Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Персеполис», «Пахтакор» уступил «Аль-Гарафе»
В Лиге чемпионов Азии проходят матчи 7-го тура.
В понедельник «Аль-Садд» Клаудиньо уступил «Аль-Ахли» (1:3) Роберто Фирмино, а «Аль-Наср» Криштиану Роналду разгромил «Аль-Васль» (4:0) из ОАЭ.
Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома встречается с иранским «Персеполисом».
12 февраля «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого сыграет на выезде с японским «Йокогама Ф. Маринос».
Лига чемпионов Азии
Общий этап
7-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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