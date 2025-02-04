Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Персеполис», «Пахтакор» уступил «Аль-Гарафе»

В Лиге чемпионов Азии проходят матчи 7-го тура.

В понедельник «Аль-Садд » Клаудиньо уступил «Аль-Ахли » (1:3) Роберто Фирмино, а «Аль-Наср » Криштиану Роналду разгромил «Аль-Васль » (4:0) из ОАЭ.

Во вторник «Аль-Хилаль » Малкома встречается с иранским «Персеполисом».

12 февраля «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого сыграет на выезде с японским «Йокогама Ф. Маринос».

Лига чемпионов Азии

Общий этап

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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