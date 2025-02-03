«Марсель» сделал «Милану» предложение об аренде Беннасера с правом выкупа за 10 млн евро

Исмаэль Беннасер может продолжить карьеру во Франции.

«Марсель » сделал предложение об аренде полузащитника «Милана » с правом выкупа за 10 миллионов евро, сообщает RMC Sport.

Параллельно клуб Лиги 1 работает над трансфером Николо Фаджоли из «Ювентуса ».

В текущем сезоне Серии А Беннасер провел 6 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь .