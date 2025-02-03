«Марсель» сделал «Милану» предложение об аренде Беннасера с правом выкупа за 10 млн евро
Исмаэль Беннасер может продолжить карьеру во Франции.
«Марсель» сделал предложение об аренде полузащитника «Милана» с правом выкупа за 10 миллионов евро, сообщает RMC Sport.
Параллельно клуб Лиги 1 работает над трансфером Николо Фаджоли из «Ювентуса».
В текущем сезоне Серии А Беннасер провел 6 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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