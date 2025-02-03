«Ливерпуль» опережал «МЮ» на 13 очков после 24 туров в прошлом сезоне. Сейчас – на 27

«Манчестер Юнайтед» отстает на 27 очков от «Ливерпуля» в АПЛ.

На данный момент команда тренера Рубена Аморима находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ , имея в активе 29 очков в 24 матчах.

В чемпионате лидирует «Ливерпуль», набравший 56 баллов в 23 играх.

В прошлом сезоне после 24-го тура «Манчестер Юнайтед » занимал 6-ю строчку в таблице – 41 очко.

Тогда в лиге на первой позиции также находился «Ливерпуль », у которого было 54 балла в 24 матчах.

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