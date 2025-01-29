«Арсенал» впервые за 10 лет котируется фаворитом против «Ман Сити»
«Арсенал» примет «Манчестер Сити» в 24-м туре чемпионата Англии.
Лондонский клуб котируется фаворитом встречи за 2.04 против 3.35 на победу «горожан».
«Арсенал» впервые с 2015 года идет фаворитом против «Ман Сити» в АПЛ – во всех 18 предыдущих встречах команд в чемпионате «канониры» были андердогами.
Матч состоится 2 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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