«Арсенал» впервые за 10 лет котируется фаворитом против «Ман Сити»

«Арсенал» примет «Манчестер Сити» в 24-м туре чемпионата Англии.

Лондонский клуб котируется фаворитом встречи за 2.04 против 3.35 на победу «горожан».

«Арсенал» впервые с 2015 года идет фаворитом против «Ман Сити» в АПЛ – во всех 18 предыдущих встречах команд в чемпионате «канониры» были андердогами.

Матч состоится 2 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

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