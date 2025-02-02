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Юрист Прокопец о переходе Изидора из «Зенита» в «Сандерленд»: «Никаких законодательных запретов у англичан с оплатой в Россию не существует. Они сами себе это придумывают»

Михаил Прокопец считает, что «Сандерленд» оплатит «Зениту» трансфер Вильзона Изидора.

Сообщалось, что клуб из Чемпионшипа оформил полноценный переход французского форварда, находившегося в «Сандерленде» в аренде.

— Если «Сандерленд» смог выкупить Изидора у «Зенита», значит, у Англии нет проблем с оплатой в Россию?

— Насколько я понимаю, никаких законодательных запретов у англичан с оплатой в Россию не существует. Они сами себе это придумывают. 

Когда нужно платить российским клубам, они отказываются, ссылаясь на то, что нужно получить специальное разрешение от государственного органа для произведения оплаты. Они прикрываются им как запретом. Но это не запрет, а просто процедура. А когда действительно нужно заплатить, как в случае с Изидором или Кралом, они получают такое разрешение и платят, – сказал спортивный юрист.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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