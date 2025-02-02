«Ювентус» арендует Келли у «Ньюкасла» с обязательством выкупа за 15 млн фунтов без учета бонусов

Ллойд Келли станет игроком «Ювентуса».

Туринский клуб устно договорился с «Ньюкаслом » о переходе 26-летнего защитника на правах аренды с обязательством выкупа.

Полноценный трансфер обойдется «бьянконери» в 15 миллионов фунтов, также предусмотрены бонусные выплаты. Кроме того, англичане получат определенный процент от суммы перепродажи игрока.

Сейчас «Юве» планирует организацию медосмотра для Келли .

В этом сезоне англичанин принял участие в 10 играх в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .