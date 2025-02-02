«Ювентус» арендует Келли у «Ньюкасла» с обязательством выкупа за 15 млн фунтов без учета бонусов
Ллойд Келли станет игроком «Ювентуса».
Туринский клуб устно договорился с «Ньюкаслом» о переходе 26-летнего защитника на правах аренды с обязательством выкупа.
Полноценный трансфер обойдется «бьянконери» в 15 миллионов фунтов, также предусмотрены бонусные выплаты. Кроме того, англичане получат определенный процент от суммы перепродажи игрока.
Сейчас «Юве» планирует организацию медосмотра для Келли.
В этом сезоне англичанин принял участие в 10 играх в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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