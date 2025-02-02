«Галатасарай» интересуется Кристанте. Хавбек «Ромы» не вписывается в планы Раньери

Брайан Кристанте может оказаться в Турции.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что «Галатасарай » запрашивал информацию о полузащитнике «Ромы».

Отмечается, что 29-летний футболист не вписывается в планы Клаудио Раньери , главного тренера римлян.

В этом сезоне Кристанте принял участие в 15 матчах Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .