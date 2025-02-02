«Галатасарай» интересуется Кристанте. Хавбек «Ромы» не вписывается в планы Раньери
Брайан Кристанте может оказаться в Турции.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что «Галатасарай» запрашивал информацию о полузащитнике «Ромы».
Отмечается, что 29-летний футболист не вписывается в планы Клаудио Раньери, главного тренера римлян.
В этом сезоне Кристанте принял участие в 15 матчах Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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