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Шерки согласился на переход в «Боруссию» Дортмунд. За атакующего полузащитника «Лиона» могут заплатить 22,5 млн евро

Райан Шерки может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Дортмундская «Боруссия» продвинулась вперед в переговорах с «Лионом» относительно возможного трансфера 21-летнего атакующего полузащитника.

Французский футболист дал согласие на переход в немецкий клуб. Работа над деталями контракта продолжается.

За трансфер игрока «Боруссия» может заплатить около 22,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Райан Шерки провел 15 матчей в Лиге 1, забив 3 мяча и сделав 3 результативные передачи.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
logoРайан Шерки
logoБоруссия Дортмунд
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
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