Шерки согласился на переход в «Боруссию» Дортмунд. За атакующего полузащитника «Лиона» могут заплатить 22,5 млн евро

Райан Шерки может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Дортмундская «Боруссия » продвинулась вперед в переговорах с «Лионом » относительно возможного трансфера 21-летнего атакующего полузащитника.

Французский футболист дал согласие на переход в немецкий клуб. Работа над деталями контракта продолжается.

За трансфер игрока «Боруссия» может заплатить около 22,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Райан Шерки провел 15 матчей в Лиге 1, забив 3 мяча и сделав 3 результативные передачи.