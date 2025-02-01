Шерки согласился на переход в «Боруссию» Дортмунд. За атакующего полузащитника «Лиона» могут заплатить 22,5 млн евро
Райан Шерки может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Дортмундская «Боруссия» продвинулась вперед в переговорах с «Лионом» относительно возможного трансфера 21-летнего атакующего полузащитника.
Французский футболист дал согласие на переход в немецкий клуб. Работа над деталями контракта продолжается.
За трансфер игрока «Боруссия» может заплатить около 22,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Райан Шерки провел 15 матчей в Лиге 1, забив 3 мяча и сделав 3 результативные передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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