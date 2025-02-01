Араухо летом может уйти за 70 млн евро из «Барселоны». Опция выкупа будет действовать 10 дней
В контракте Рональда Араухо прописана уменьшенная сумма выкупа.
В январе защитник заключил новое соглашение с «Барселоной» до 2031 года. По договору сумма отступных составляет миллиард евро.
Однако, как пишет Marca, заинтересованные клубы смогут выкупить футболиста за 70 миллионов евро в первые десять дней июля. Эта опция действует только в 2025 году.
Отмечается, что одной из главных задач продления договора заключалась в том, чтобы Араухо не покинул каталонский клуб зимой.
Поэтому соглашение было составлено так, чтобы у футболиста была возможность сменить клуб в летнее трансферное окно.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем