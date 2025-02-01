Араухо летом может уйти за 70 млн евро из «Барселоны». Опция выкупа будет действовать 10 дней

В контракте Рональда Араухо прописана уменьшенная сумма выкупа.

В январе защитник заключил новое соглашение с «Барселоной» до 2031 года. По договору сумма отступных составляет миллиард евро.

Однако, как пишет Marca, заинтересованные клубы смогут выкупить футболиста за 70 миллионов евро в первые десять дней июля. Эта опция действует только в 2025 году.

Отмечается, что одной из главных задач продления договора заключалась в том, чтобы Араухо не покинул каталонский клуб зимой.

Поэтому соглашение было составлено так, чтобы у футболиста была возможность сменить клуб в летнее трансферное окно.