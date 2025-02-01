«Боруссия» Дортмунд одолела «Хайденхайм» – 2:1. Гирасси, Байер и Хонзак забили
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хайденхаймом» (2:1) в 20-м туре Бундеслиги.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 33-й минуте счет открыл форвард гостей Серу Гирасси. На 63-й Максимилиан Байер забил второй гол своей команды. На 64-й Матиас Хонзак отыграл один мяч.
«Боруссия» набрала 29 очков и сейчас занимает 10-е место.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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