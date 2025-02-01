«Боруссия» Дортмунд одолела «Хайденхайм» – 2:1. Гирасси, Байер и Хонзак забили

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хайденхаймом» (2:1) в 20-м туре Бундеслиги.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 33-й минуте счет открыл форвард гостей Серу Гирасси . На 63-й Максимилиан Байер забил второй гол своей команды. На 64-й Матиас Хонзак отыграл один мяч.

«Боруссия » набрала 29 очков и сейчас занимает 10-е место.

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