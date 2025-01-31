Рэшфорд хочет перейти в «Барсу» зимой и отклонил предложения нескольких клубов, включая «Тоттенхэм»
Маркус Рэшфорд хочет перейти в «Барселону».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» отклонил предложения нескольких клубов, включая «Тоттенхэм», об этом сообщает The Guardian.
Англичанин хочет перейти в каталонский клуб на правах аренды до закрытия зимнего трансферного окна, но сделка состоится только в том случае, если испанцы смогут продать до двух футболистов.
Также отмечается, что «Барселона» готова платить игроку его зарплату в размере 375 тысяч фунтов в неделю.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
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