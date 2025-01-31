Рэшфорд хочет перейти в «Барсу» зимой и отклонил предложения нескольких клубов, включая «Тоттенхэм»

Маркус Рэшфорд хочет перейти в «Барселону».

Нападающий «Манчестер Юнайтед » отклонил предложения нескольких клубов, включая «Тоттенхэм », об этом сообщает The Guardian.

Англичанин хочет перейти в каталонский клуб на правах аренды до закрытия зимнего трансферного окна, но сделка состоится только в том случае, если испанцы смогут продать до двух футболистов.

Также отмечается, что «Барселона » готова платить игроку его зарплату в размере 375 тысяч фунтов в неделю.