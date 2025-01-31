Криштиану Роналду: «Иногда я преувеличиваю эмоции, но не собираюсь меняться. Дети упрекают меня за это. Отвечаю: «Папа такой, и все»

Криштиану Роналду высказался о недостатках своего характера.

«Время от времени я преувеличиваю [эмоции], но я таков и не собираюсь меняться. В конце концов, моя мотивация остается прежней. Во мне все еще остаются плохие проявления из прошлого. Я надеюсь продолжать в том же духе, но с большим балансом.

Мои дети упрекают меня за это... «Папа такой, и все», – отвечаю я им», – сказал нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии .

Полное интервью, которое португальский футболист дал Эду Агирре, выйдет в эфир 3 февраля.

Криштиану Роналду: «Я ненавидел проигрывать и плакал от ярости с детства. Даже соседи называли меня плаксой. Я не идеален, но мало-помалу стал лучше»

Криштиану Роналду: «Мой сын любит Мбаппе, Матео говорит: «Папа, он лучше тебя». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?»