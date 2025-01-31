«Арсенал» не отпустил Тирни в «Селтик» зимой. Защитник вернется в Шотландию летом
Как пишет The Telegraph, защитник останется в «Арсенале» на последние шесть месяцев своего контракта, чтобы принять участие в борьбе за титул АПЛ, прежде чем вернуться в «Селтик» летом.
В декабре «канониры» не продлили соглашение с футболистом. Тирни согласовал предварительный контракт на 4 года с «Селтиком», за который уже выступал ранее.
Брендан Роджерс надеялся взять игрока в аренду на оставшуюся часть сезона до постоянного перехода. Однако «Арсенал» дал ясно понять, что Тирни останется в составе команды на оставшуюся часть сезона, поскольку они попытаются сократить отставание от лидирующего «Ливерпуля» в гонке за титул, а также им предстоит сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Тирни провел лишь 2 матча в АПЛ. С полной статистикой 27-летнего шотландца можно ознакомиться здесь.
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