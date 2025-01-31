«Арсенал» не отпустил Тирни в «Селтик» зимой. Защитник вернется в Шотландию летом

«Арсенал» не отпустил Кирана Тирни в «Селтик» зимой.

Как пишет The Telegraph, защитник останется в «Арсенале » на последние шесть месяцев своего контракта, чтобы принять участие в борьбе за титул АПЛ, прежде чем вернуться в «Селтик» летом.

В декабре «канониры» не продлили соглашение с футболистом. Тирни согласовал предварительный контракт на 4 года с «Селтиком », за который уже выступал ранее.

Брендан Роджерс надеялся взять игрока в аренду на оставшуюся часть сезона до постоянного перехода. Однако «Арсенал» дал ясно понять, что Тирни останется в составе команды на оставшуюся часть сезона, поскольку они попытаются сократить отставание от лидирующего «Ливерпуля » в гонке за титул, а также им предстоит сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Тирни провел лишь 2 матча в АПЛ . С полной статистикой 27-летнего шотландца можно ознакомиться здесь .