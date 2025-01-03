«Селтик» может арендовать Тирни в январе и выкупить у «Арсенала» летом (Бен Джейкобс)
Киран Тирни может перейти в «Селтик».
По данным журналиста Бена Джейкобса, шотландский клуб изучает возможность аренды защитника «Арсенала» в январе. Скорее всего, это приведет к постоянному переходу игрока летом. Стороны могут заключить предварительное соглашение уже сейчас.
Ранее стало известно, что лондонцы решили не активировать опцию продления контракта Тирни, он закончится в конце сезона. Шотландец может подписывать предварительные соглашения с неанглийскими клубами с 1 января.
Ранее защитник уже выступал за «Селтик». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем