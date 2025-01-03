«Селтик» может арендовать Тирни в январе и выкупить у «Арсенала» летом (Бен Джейкобс)

Киран Тирни может перейти в «Селтик».

По данным журналиста Бена Джейкобса, шотландский клуб изучает возможность аренды защитника «Арсенала» в январе. Скорее всего, это приведет к постоянному переходу игрока летом. Стороны могут заключить предварительное соглашение уже сейчас.

Ранее стало известно , что лондонцы решили не активировать опцию продления контракта Тирни, он закончится в конце сезона. Шотландец может подписывать предварительные соглашения с неанглийскими клубами с 1 января.

Ранее защитник уже выступал за «Селтик». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .