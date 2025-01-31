«Ахмат» отдал Кардосо в аренду «Хэнаню» до конца года. Бразильца подписали летом

«Ахмат» объявил об уходе Фелиппе Кардосо.

Бразильский нападающий перешел в китайский «Хэнань » на правах аренды до конца года, сообщила пресс-служба грозненцев.

Кардосо присоединился к «Ахмату » летом прошлого года. Он сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.