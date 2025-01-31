«Ахмат» отдал Кардосо в аренду «Хэнаню» до конца года. Бразильца подписали летом
«Ахмат» объявил об уходе Фелиппе Кардосо.
Бразильский нападающий перешел в китайский «Хэнань» на правах аренды до конца года, сообщила пресс-служба грозненцев.
Кардосо присоединился к «Ахмату» летом прошлого года. Он сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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