Агент Николсона заявил, что Шамар останется в «Спартаке»: «C большим уважением относимся к клубу и Станковичу»
Шамар Николсон не уйдет из «Спартака».
Об этом заявил агент нападающего Ненад Протега.
– Шамар заявил, что хочет остаться в «Спартаке». Можно ли тогда утверждать, что зимой он точно не покинет команду?
– Да.
Мы с первого дня с большим уважением относимся к клубу. С таким же уважением мы относимся и к тренеру Деяну Станковичу, – сказал представитель футболиста.
В этом сезоне Шамар Николсон забил 3 гола в 9 матчах Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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