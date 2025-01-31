Агент Николсона заявил, что Шамар останется в «Спартаке»: «C большим уважением относимся к клубу и Станковичу»

Шамар Николсон не уйдет из «Спартака».

Об этом заявил агент нападающего Ненад Протега.

– Шамар заявил, что хочет остаться в «Спартаке». Можно ли тогда утверждать, что зимой он точно не покинет команду?

– Да.

Мы с первого дня с большим уважением относимся к клубу. С таким же уважением мы относимся и к тренеру Деяну Станковичу, – сказал представитель футболиста.

В этом сезоне Шамар Николсон забил 3 гола в 9 матчах Мир РПЛ.