«Аль-Ахли» готов за 60 млн евро купить Баэну у «Вильярреала». Сделка зависит от решения вингера

Алекс Баэна может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В подписании вингера «Вильярреала » заинтересован «Аль-Ахли », сообщает Relevo.

Саудовцы уже проинформировали испанский клуб о готовности активировать пункт об отступных в размере 60 млн евро.

Самому Алексу предложат «огромную» зарплату. Сделка будет зависеть от решения игрока.

В текущем сезоне Ла Лиги Баэна провел 19 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь .