«Аль-Ахли» готов за 60 млн евро купить Баэну у «Вильярреала». Сделка зависит от решения вингера
Алекс Баэна может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
В подписании вингера «Вильярреала» заинтересован «Аль-Ахли», сообщает Relevo.
Саудовцы уже проинформировали испанский клуб о готовности активировать пункт об отступных в размере 60 млн евро.
Самому Алексу предложат «огромную» зарплату. Сделка будет зависеть от решения игрока.
В текущем сезоне Ла Лиги Баэна провел 19 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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