«Астон Вилла» начала переговоры с «Челси» о переходе Феликса (RMC Sport)

Клуб АПЛ хочет приобрести Жоау Феликса.

«Астон Вилла » намерена подписать 25-летнего полузащитника в зимнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

Клуб из Бирмингема и «Челси » уже начали переговоры о возможном переходе португальца.

В нынешнем сезоне Жоау Феликс провел 12 матчей в АПЛ , забил 1 гол и сделал 1 передачу, проводя в среднем 30 минут на поле.