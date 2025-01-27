«Астон Вилла» начала переговоры с «Челси» о переходе Феликса (RMC Sport)
Клуб АПЛ хочет приобрести Жоау Феликса.
«Астон Вилла» намерена подписать 25-летнего полузащитника в зимнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.
Клуб из Бирмингема и «Челси» уже начали переговоры о возможном переходе португальца.
В нынешнем сезоне Жоау Феликс провел 12 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 1 передачу, проводя в среднем 30 минут на поле.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем