«Челси» интересен Кобель, трансфер вратаря «Боруссии» возможен летом. «МЮ» тоже следит за ним (The Independent)
«Челси» интересуется вратарем «Боруссии» Грегором Кобелем.
Лондонцы начали рассматривать ситуацию с вратарями после нескольких серьезных ошибок нынешнего первого номера Роберта Санчеса.
Кобель определен в качестве кандидата ему на замену, так как соответствует многим критериям клуба относительно позиции голкипера.
Вместе с тем, как пишет The Independent, трансфер футболиста более вероятен летом. Дортмундцы сейчас не готовы рассматривать предложения по игроку, особенно перед плей-офф Лиги чемпионов.
Кроме того, может возникнуть конкуренция со стороны «Манчестер Юнайтед», который давно интересуется швейцарским игроком.
В этом сезоне Кобель провел 17 матчей в Бундеслиге, из них 3 на ноль. С полной статистикой 27-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Independent
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