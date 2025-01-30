«Челси» интересен Кобель, трансфер вратаря «Боруссии» возможен летом. «МЮ» тоже следит за ним (The Independent)

«Челси» интересуется вратарем «Боруссии» Грегором Кобелем.

Лондонцы начали рассматривать ситуацию с вратарями после нескольких серьезных ошибок нынешнего первого номера Роберта Санчеса .

Кобель определен в качестве кандидата ему на замену, так как соответствует многим критериям клуба относительно позиции голкипера.

Вместе с тем, как пишет The Independent, трансфер футболиста более вероятен летом. Дортмундцы сейчас не готовы рассматривать предложения по игроку, особенно перед плей-офф Лиги чемпионов .

Кроме того, может возникнуть конкуренция со стороны «Манчестер Юнайтед », который давно интересуется швейцарским игроком.

В этом сезоне Кобель провел 17 матчей в Бундеслиге, из них 3 на ноль. С полной статистикой 27-летнего вратаря можно ознакомиться здесь .